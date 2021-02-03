Інвестор Будинку профспілок закликав ФПУ не відкривати в будівлі розважальні заклади

Назар Бенч – засновник інвестиційно-будівельної компанії Фенікс Груп та власник ТОВ БЦ Майдан Плаза – звернувся до Федерації профспілок України. Власник частини Будинку профспілок закликає ФПУ не відкривати в приміщенні будівлі покерний клуб.

Своє звернення Назар Бенч розмістив на сторінці в соціальній мережі Facebook.

– Я хотів би нагадати Федерації профспілок, що в 2018 році ми підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю щодо відкриття та функціонування Будинку профспілок України в Києві. Зокрема погодилися не відкривати в будівлі заклади розважального характеру, – написав він.

На думку Назара Бенча, сам факт проведення турнірів у покер в приміщенні цієї будівлі – це тінь на історичну пам’ять Будинку профспілок. Адже це одне з місць, де відбувалися ключові події двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності.

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Навіть попри те, що покер на законодавчому рівні вважається одним із видів спорту, в свідомості громадськості це – розвага. Саме тому йдеться про співвідношення моралі, етики та закону.

Назар Бенч також зазначив, що 30% Будинку профспілок належать його компанії-інвесторові, яка здійснювала відновлення будівлі.

Наразі в цій частині будівлі функціонує офісний центр міжнародної компанії IWG, де розміщені офіси понад 50 компаній, в тому числі іноземних. Іншими 70% Будинку профспілок володіє ФПУ.

Також стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва ФПУ з проханням розібратися в ситуації з можливим відкриттям покерного клубу в Будинку профспілок.