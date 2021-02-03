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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Понад 60% українців підтримують обслуговування українською мовою – опитування

Понад 60% українців підтримують чинну норму закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка почала діяти із 16 січня 2021 року.

сфера обслуговування

Про це свідчать результати опитування, які проводив Київський міжнародний інститут соціології у період з 27 січня до 1 лютого.

Чинну норму закону підтримують 61,7% українців, не підтримують – 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Найбільше норму щодо обслуговування українською мовою підтримують жителі Заходу та Центру (79,4% та 66,2% відповідно), найменше – на Сході України (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують).

Рівень підтримки закону на Півдні складає 49%, а 46,2% респондентів зазначили, що не підтримують.

Обслуговування українською мовою – скільки відсотків українців підтримують закон

На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують – 32,1%. Водночас, на Донбас припадає лише 84 із 1205 опитаних респондентів. А опитування проводилося лише на підконтрольній Україні території Донбасу.

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Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні має перейти на українську мову під час спілкування з клієнтами. Виключеннями може бути лише прохання клієнта звертатися до них іншою мовою.

Всеукраїнське опитування проводилося методом особистого інтерв’ю. Опитано 1 205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України, віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Фото: Depositphotos

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