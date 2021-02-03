Кому среди лидеров других стран больше всего не доверяют украинцы

Среди лидеров других стран украинцы больше всего доверяют Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, доверяют 36% респондентов, не доверяют — 53,6%. Баланс доверия к Лукашенко составляет -17,6%.

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Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% респондентов, не доверяют — 23,3%. Баланс доверия составляет +3,4%.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону доверяют 26,2% респондентов, не доверяют — 23,2%, баланс доверия составляет +3%.

Президенту России Владимиру Путину доверяют 14,4% респондентов, не доверяют — 79,8%, баланс доверия к Путину составляет -65,4%.

Рейтинг Зеленского

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Свои голоса за него готовы отдать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года процент поддержки президента составил 27%.

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью. Опрошено 1 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.