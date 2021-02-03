В Украине продвигается вопрос о приватизации тюрем. Первую из них могут продать уже в марте 2021 года.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

— Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — отметил Денис Малюська.

По его словам, активные действия в этом направлении начнутся уже в феврале.

Уже через две недели могут объявить об аукционах. При этом документы на приватизацию первой тюрьмы Минюст передал в Фонд госимущества.

Платные камеры в Украине

В Украине ввели камеры с повышенным комфортом.

За отбывание наказания в таких условиях осужденным необходимо будет заплатить.

Подробнее о введении в Украине камер с повышенным комфортом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинское радио