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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Минюсте Украины рассказали, когда продадут первую тюрьму

В Украине продвигается вопрос о приватизации тюрем. Первую из них могут продать уже в марте 2021 года.

В Минюсте Украины рассказали, когда продадут первую тюрьму

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

— Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — отметил Денис Малюська.

По его словам, активные действия в этом направлении начнутся уже в феврале.

Уже через две недели могут объявить об аукционах. При этом документы на приватизацию первой тюрьмы Минюст передал в Фонд госимущества.

Платные камеры в Украине

В Украине ввели камеры с повышенным комфортом.

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За отбывание наказания в таких условиях осужденным необходимо будет заплатить.

Подробнее о введении в Украине камер с повышенным комфортом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинское радио

Фото: Depositphotos

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