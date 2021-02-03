В Украине продвигается вопрос о приватизации тюрем. Первую из них могут продать уже в марте 2021 года.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
— Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — отметил Денис Малюська.
По его словам, активные действия в этом направлении начнутся уже в феврале.
Уже через две недели могут объявить об аукционах. При этом документы на приватизацию первой тюрьмы Минюст передал в Фонд госимущества.
Платные камеры в Украине
В Украине ввели камеры с повышенным комфортом.
За отбывание наказания в таких условиях осужденным необходимо будет заплатить.
Подробнее о введении в Украине камер с повышенным комфортом читайте на Фактах ICTV.
Источник: Украинское радио