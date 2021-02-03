В Україні є зрушення у питанні приватизації в’язниць. Першу з них можуть продати вже у березні 2021 року.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

– Вважаю, першу в’язницю буде продано на початку березня поточного року, – зазначив Денис Малюська.

За його словами, активні дії у цьому напрямку розпочнуться вже у лютому.

Уже через два тижні можуть оголосити про аукціони. Водночас документи на приватизацію першої в’язниці Мін’юст передав до Фонду держмайна.

Платні камери в Україні

В Україні запровадили камери з підвищеним комфортом.

За відбування покарання у таких умовах засудженим необхідно буде заплатити.

Детальніше про запровадження в Україні камер з підвищеним комфортом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Українське радіо