В Україні є зрушення у питанні приватизації в’язниць. Першу з них можуть продати вже у березні 2021 року.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
– Вважаю, першу в’язницю буде продано на початку березня поточного року, – зазначив Денис Малюська.
За його словами, активні дії у цьому напрямку розпочнуться вже у лютому.
Уже через два тижні можуть оголосити про аукціони. Водночас документи на приватизацію першої в’язниці Мін’юст передав до Фонду держмайна.
Платні камери в Україні
В Україні запровадили камери з підвищеним комфортом.
За відбування покарання у таких умовах засудженим необхідно буде заплатити.
Детальніше про запровадження в Україні камер з підвищеним комфортом читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Українське радіо