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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

У Мін’юсті України розповіли, коли продадуть першу в’язницю

В Україні є зрушення у питанні приватизації в’язниць. Першу з них можуть продати вже у березні 2021 року.

У Мін’юсті України розповіли, коли продадуть першу в’язницю

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

– Вважаю, першу в’язницю буде продано на початку березня поточного року, – зазначив Денис Малюська.

За його словами, активні дії у цьому напрямку розпочнуться вже у лютому.

Уже через два тижні можуть оголосити про аукціони. Водночас документи на приватизацію першої в’язниці Мін’юст передав до Фонду держмайна.

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Джерело: Українське радіо

Фото: Depositphotos

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