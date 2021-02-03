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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В центре Киева усилили меры безопасности из-за акций протеста

Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале. 3 февраля в столице запланированы акции протеста, в частности у здания Верховной Рады Украины и Кабинета министров.

протести Київ

Представители Нацполиции, Национальной гвардии, кинологи и взрывотехники будут усиленно охранять центр столицы.

В связи с проведением акций протеста на некоторых улицах Киева могут действовать ограничения по движению автомобилей. Полиция призывает граждан не нарушать порядок и соблюдать правила карантина.

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Митинги ФЛП Киеве

С ноября в Киеве систематически проходят акции протеста ФЛП. Украинские предприниматели выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по поводу карантинных мероприятий и внедрения кассовых аппаратов.

28 января в столице вновь прошли митинги — правоохранители усиленного охраняли центр города. Протестующие собирались у ключевых зданий органов власти.

Источник: Нацполиция

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