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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У центрі Києва посилили заходи безпеки через акції протесту

Поліція Києва посилила заходи безпеки в урядовому кварталі. 3 лютого у столиці заплановані акції протесту, зокрема біля будівлі Верховної Ради України та Кабінету міністрів.

протести Київ

Представники Нацполіції, Національної гвардії, кінологи та вибухотехніки будуть посилено охороняти центр столиці.

У зв’язку з проведенням акцій протесту на деяких вулицях Києва можуть діяти обмеження щодо руху автомобілів. Поліція закликає громадян не порушувати порядок і дотримуватись правил карантину.

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Мітинги ФОПів Києві

З листопада в Києві систематично проходять акції протесту ФОПів. Українські підприємці виходять на вулиці, щоб висловити невдоволення щодо карантинних заходів та запровадження касових апаратів.

28 січня у столиці вкотре пройшли мітинги – правоохоронці посиленого охороняли центр міста. Протестувальники збиралися біля ключових будівель органів влади.

Джерело: Нацполіція

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