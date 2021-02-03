У найближчі дні Кабмін ухвалить рішення щодо встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки – зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

Тобто Україна повернеться до моделі адаптивного карантину, пояснив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, МОЗ поінформує про зміни та критерії зонування.

Шмигаль наголосив, що нині епідемічна ситуація стабільна та контрольована, і цьому сприяв посилений карантин.

– Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тис. госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тис. людей із діагнозом чи підозрою на Covid-19, – додав глава уряду.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого запевнив, що нині в Україні немає жодного регіону, який би під час розподілу на зони, опинився б у червоній.

Після закінчення локдауну з 25 січня в Україні почав діяти адаптивний карантин, і повернулися обмеження помаранчевої карантинної зони.

Джерело: Денис Шмигаль