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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Україна повернеться до моделі адаптивного карантину – Шмигаль

У найближчі дні Кабмін ухвалить рішення щодо встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки – зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

Денис Шмигаль

Тобто Україна повернеться до моделі адаптивного карантину, пояснив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, МОЗ поінформує про зміни та критерії зонування.

Шмигаль наголосив, що нині епідемічна ситуація стабільна та контрольована, і цьому сприяв посилений карантин.

– Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тис. госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тис. людей із діагнозом чи підозрою на Covid-19, – додав глава уряду.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого запевнив, що нині в Україні немає жодного регіону, який би під час розподілу на зони, опинився б у червоній.

Після закінчення локдауну з 25 січня в Україні почав діяти адаптивний карантин, і повернулися обмеження помаранчевої карантинної зони.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал

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