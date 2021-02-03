Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в РФ и Крым

Украина ввела санкции к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

— На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов, — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Санкции будут длится до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских каналов попал под санкции. Санкции будут действовать против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

Сейчас ни один из трех телеканалов, который оказался под санкциями, не транслируется на украинском телевидении.