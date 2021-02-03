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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Україна ввела санкції проти двох авіакомпаній через польоти в РФ і Крим

Україна запровадила санкції до молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України із порушенням чинного законодавства.

СБУ

— На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів, – йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Санкції триватимуть до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських каналів потрапила під санкції. Cанкції діятимуть проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

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Нічого спільного з наступом на свободу слова: Мендель про блокування 112, Newsone і Zik

Наразі жоден із трьох телеканалів, що опинилися під санкціями, не транслюється на українському телебаченні.

Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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