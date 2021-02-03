2 февраля боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. От снайперской пули погиб военный ВСУ. Медики оказали ему помощь, однако травмы были несовместимы с жизнью.

Обстрелы произошли вблизи таких населенных пунктов: Южное, Шумы, Крымское, Зайцево, Павлополь, Водяное. Враг стрелял из стрелкового оружия, минометов, пулеметов и гранатометов.

В районе поселка Шумы и села Водяное работали вражеские снайперы. Неподалеку Авдеевки был зафиксирован беспилотник оккупантов, украинским воинам удалось его обезвредить.

По состоянию на утро 3 февраля во зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано нарушения мирных договоренностей.

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Исчезновение украинского бойца

1 февраля стало известно, что в зоне ООС исчез украинский военный. 28 января во время проверки личного состава боевики заметили его отсутствие.

По информации собратьев, он находится на территории оккупантов.