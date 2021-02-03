2 лютого бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Від снайперської кулі загинув військовий ЗСУ. Медики надали йому допомогу, однак травми були несумісні з життям.

Обстріли відбулися поблизу таких населених пунктів: Південне, Шуми, Кримське, Зайцеве, Павлопіль, Водяне. Ворог стріляв зі стрілецької зброї, мінометів, кулеметів і гранатометів.

У районі селища Шуми та села Водяне працювали ворожі снайпери. Неподалік Авдіївки було зафіксовано безпілотник окупантів, українським воїнам вдалося його знешкодити.

Станом на ранок 3 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано порушення мирних домовленостей.

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Зникнення українського бійця

1 лютого стало відомо про зникнення українського військового у зоні ООС. 28 січня під час перевірки особового складу бойовики помітили його відсутність.

За інформацією побратимів, він перебуває на території окупантів.