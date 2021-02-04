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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Закон про референдум позитивно оцінює понад половина українців – опитування

Українці позитивно оцінюють ухвалений Верховною Радою закон Про народовладдя через всеукраїнський референдум.

українці

Зокрема, підтримують ініціативу 58% опитаних, протележної думки 28%. Ще визначилися зі ставленням до закону 14% українців.  Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

Найбільшу підтримку серед населення президентський закон отримав у південних (63%) і східних регіонах (62%), найменшу – у західних (55%).

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Запитували українців і про ставлення до ініціативу надавати громадянам законодавче право на приватне володіння вогнепальною зброєю. Позитивно ставляться до такої ідеї 23% опитаних, водночас негативно – 75%.

26 січня Верховна Рада ухвалила закон Про народовладдя через всеукраїнський референдум. На голосування можуть виносити проекти законів про внесення змін до I, III та XIII розділів Конституції і
питання загальнодержавного значення.

Крім того, проведення референдуму може стосуватися скасування законів чи їхніх окремих положень. Однак на всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання.

Опитування проводили 2-3 лютого в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг

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