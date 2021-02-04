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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Никакого мирного процесса уже нет — Аваков о ситуации на Донбассе

На Донбассе уже нет никакого мирного процесса, а общая ситуация резко обострилась.

Никакого мирного процесса уже нет — Аваков о ситуации на Донбассе

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

По словам министра, в связи с этим обострением президент Владимир Зеленский был вынужден послать на линию фронта главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака.

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— Президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет, — сказал он.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил на большинстве территорий сохранялась тишина. Оккупанты дважды отрывали огонь из подствольного и противотанкового гранатомета.

Обстрелы произошли вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное, где зона ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Украинская сторона сообщила о фактах нарушения Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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