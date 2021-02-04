На Донбасі вже немає жодного мирного процесу, а загальна ситуація різко загострилась.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу на одному з українських телеканалів.
За словами міністра, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.
– Президент був змушений Хомчака негайно послати на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації. Жодного мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде, – сказав він.
Доба на Донбасі
Минулої доби, 3 лютого, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.
Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).