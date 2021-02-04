На Донбасі вже немає жодного мирного процесу, а загальна ситуація різко загострилась.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу на одному з українських телеканалів.

За словами міністра, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.

Читайте За дорученням Зеленського на Донбасі інспектують підрозділи ЗСУ

– Президент був змушений Хомчака негайно послати на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації. Жодного мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде, – сказав він.

Доба на Донбасі

Минулої доби, 3 лютого, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.

Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).