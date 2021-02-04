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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Жодного мирного процесу вже немає – Аваков про ситуацію на Донбасі

На Донбасі вже немає жодного мирного процесу, а загальна ситуація різко загострилась.

Жодного мирного процесу вже немає – Аваков про ситуацію на Донбасі

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу на одному з українських телеканалів.

За словами міністра, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.

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– Президент був змушений Хомчака негайно послати на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації. Жодного мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде, – сказав він.

Доба на Донбасі

Минулої доби, 3 лютого, у зоні проведення Операції об’єднаних сил на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.

Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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