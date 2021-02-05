В течение последних суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Южное осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с 82-х мм миномета и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащего ВСУ оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

В районе населенного пункта Крымское зафиксировали инженерное оборудование позиций противника в сторону наших подразделений.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Война на Донбассе

3 февраля в зоне проведения ООС на большинстве территорий сохранялась тишина. Оккупанты дважды отрывали огонь из подствольного и противотанкового гранатомета.

Обстрелы произошли вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное, где зона ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Украинская сторона сообщила о фактах нарушения Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).