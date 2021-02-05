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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, є поранені

Впродовж останньої доби на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, є поранені

Російсько-окупаційні війська поблизу населеного пункту Південне здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномету та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця ЗСУ оперативно госпіталізували та надали медичну допомогу.

У районі населеного пункту Кримське зафіксували інженерне обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації здійснили декілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Війна на Донбасі

3 лютого у зоні проведення ООС на більшості територій зберігалась тиша. Окупанти двічі відривали вогонь з підствольного та протитанкового гранатомета.

Обстріли відбулися поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне, де зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Українська сторона повідомила про факти порушення Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Джерело: Штаб ООС

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