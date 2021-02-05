У разі погіршення ситуації з коронавірусом у тому чи іншому населеному пункті або регіоні України будуть запроваджуватися локальні обмежувальні заходи. Можливою є і червона зона карантину.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 5 лютого заявив очыльник МОЗ України Максим Степанов.

– Залежно від зміни ситуації у конкретній області будуть запроваджуватися локальні обмеження, – уточнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, за його інформацією, ймовірними є і обмеження, характерні для червоної зони. Їх можуть запроваджувати у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом буде різко погіршуватися: за останні 7 днів буде зростати кількість госпіталізованих на понад 50% або 65% ліжок з киснем будуть переповнені.

Карантин в Україні

В українському уряді заговорили про чергове продовження карантину.

Цього разу дію обмежень можуть продовжити до 30 квітня 2021 року, але розглядаються й інші варіанти.

Детальніше про продовження карантину в Україні читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.