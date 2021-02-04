Усиленные карантинные ограничения будут действовать в Украине еще год и сохранятся до весны 2022 года. Киев же будет находиться в оранжевой зоне карантина.
Такой прогноз озвучил начальник управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, предпосылок для большего усиления мер сейчас нет, ведь локдаун дал результат — уровень заболеваемости в Украине снизился.
Кроме того, он предположил, какие ограничительные меры будут действовать в украинской столице.
Согласно прогнозу Рубана, при переходе на полноценную модель адаптивного карантина Киев будут постоянно относить к оранжевой зоне.
Карантин в Украине
В Украине могут продлить карантинные меры до 30 апреля 2021 года.
Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
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Источник: Украина 24