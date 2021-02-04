Усиленные карантинные ограничения будут действовать в Украине еще год и сохранятся до весны 2022 года. Киев же будет находиться в оранжевой зоне карантина.

Такой прогноз озвучил начальник управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, предпосылок для большего усиления мер сейчас нет, ведь локдаун дал результат — уровень заболеваемости в Украине снизился.

Кроме того, он предположил, какие ограничительные меры будут действовать в украинской столице.

Согласно прогнозу Рубана, при переходе на полноценную модель адаптивного карантина Киев будут постоянно относить к оранжевой зоне.

Карантин в Украине

В Украине могут продлить карантинные меры до 30 апреля 2021 года.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украина 24