На Донбассе подорвались военнослужащие, двое погибли

В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьянка на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое военных.

От полученных ранений двое защитников погибли, за жизни третьего борются медики.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Также отмечается, что в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песков, получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О действиях русийско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ.