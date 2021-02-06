На Донбасі підірвалися військовослужбовці, двоє загинули

У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’янка на невідомому вибуховому пристрої підірвалися троє військових.

Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини інциденту з’ясовуються.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ.

Від кулі снайпера загинув військовий

Стало відомо ім’я військовослужбовця, який загинув на передовій від кулі ворожого снайпера під Шумами.

Ним виявився 38-річний Дмитро Власенко з Миколаївської області. Під час чергової провокації чоловік отримав несумісне з життям поранення.