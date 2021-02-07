МЗС готує сюрприз до 30-ї річниці незалежності України

У Міністерстві закордонних справ готують сюрприз до 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю одному з видань. МЗС планує привезти в Україну щось із-за кордону.

– Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном, – зазначив міністр.

Україна відзначатиме 30-у річницю незалежності 24 серпня. МЗС доручено організувати запрошення до участі в урочистостях представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.

Президент Володимир Зеленський передбачив організацію і проведення 24 серпня 2021 року параду військ на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності у Києві.

А 2 лютого під час наради Президента й уряду щодо концепції святкування йшлось про те, що парад проводитимуть із залученням військової техніки.

План святкування Дня незалежності

Володимир Зеленський вважає, що всі заходи 24 серпня мають фокусуватися не лише на історії, а й продемонструвати майбутні напрямки розвитку країни.

23 серпня проведуть саміт Кримська платформа за участі міжнародних партнерів. А 24 серпня відбудеться парад із залученням військової техніки та святковий концерт.