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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Не стоит придумывать новые ограничения: Кулеба об эффективности паспортов прививок

Введение паспортов прививок в мире создаст только лишние ограничения, которые будут мешать восстановлению полноценной мобильности.

кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

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— Тема паспортов прививок относится к той категории решений, которые мы видели в начале пандемии — к быстрым решениям. Логику этого решения можно проследить. У меня есть две собаки и у них есть паспорта. В тех паспортах есть наклейки о том, какие прививки им сделали. Поэтому логику этого решения можно увидеть, — отметил министр.

По его словам, вопрос мобильности, то, как он будет решен, будет очень важным индикатором того, останемся ли мы в рамках свободного мира. Или под предлогом пандемии будут введены новые ограничения для свертывания мобильности.

— Насколько мне известно, никаких комплексных решений по паспортам прививок нет, — заявил Кулеба.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

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