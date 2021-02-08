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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Польша может передать Украине излишки вакцины от Covid-19

Украина ведет переговоры с иностранными правительствами о передаче Украине излишков вакцины от коронавируса.

Польша может передать Украине излишки вакцины от Covid-19

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— У нас есть прямые переговоры со странами, которые нам будут отдавать свои излишки. Сейчас есть контакты с Польшей, — сказал президент.

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Вакцинация в Украине

Украина в пределах глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от коронавируса, чего хватит для вакцинации 4-8 млн человек.

В феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что страна договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Глава государства подчеркнул, что главная задача вакцинации — охват не менее половины населения в течение 2021-начала 2022 года.

Фото: Офис президента

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