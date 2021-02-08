Не варто вигадувати нові обмеження: Кулеба про ефективність паспортів щеплення

Запровадження паспортів щеплення у світі створить лише зайві обмеження, які заважатимуть відновленню повноцінної мобільності.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.
– Тема паспортів щеплень належати до тієї категорії рішень, які ми бачили на початку пандемії – до швидких рішень. Логіку цього рішення можна прослідкувати. У мене є дві собаки і в них є паспорти. У тих паспортах є наліпки про те, які щеплення їм зробили. Тому логіку цього рішення видно, – зазначив міністр.
За його словами, питання мобільності, те, як воно буде вирішено, буде дуже важливим індикатором того, чи залишимося ми в рамках вільного світу. Чи під приводом пандемії будуть запроваджені нові обмеження для згортання мобільності.
– Наскільки мені відомо, жодних комплексних рішень паспортів щеплень немає, – заявив Кулеба.
В Україні для вакцинованих громадян скасують карантин
В Україні скасують певні карантинні обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу, а також для тих, хто вже перехворів.
Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.