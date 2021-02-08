Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус на форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.
— На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее.
Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с Covid-19, — сказал он.
Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.
Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные Украиной ранее шаги по противодействию Covid-19.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от Covid-19 Украине.
Она отметила, что все вакцины безопасны и действенны, их тщательно проверяло независимое европейское агентство.