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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

ВОЗ включила Украину в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX.

ВОЗ включила Украину в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус на форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее.

Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с Covid-19, — сказал он.

Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.

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Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные Украиной ранее шаги по противодействию Covid-19.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от Covid-19 Украине.

Она отметила, что все вакцины безопасны и действенны, их тщательно проверяло независимое европейское агентство.

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