Україна буде включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 в рамках ініціативи COVAX.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреесус на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і разом з UNICEF та іншими організаціями ми співпрацюватимемо, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше. Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з Covid-19, – сказав він.

Гебреесус заявив, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передання вірусу і рятувати життя, щоб відбудовувати нормальне життя країни.

Гендиректор ВООЗ також привітав здійснені Україною раніше кроки з протидії Covid-19.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попросила країни Європейського Союзу пожертвувати частину вакцин від Covid-19 Україна.

Вона наголосила, що усі вакцини безпечні та дієві, і їх ретельно перевіряло незалежне європейське агентство.