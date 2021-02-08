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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

ВООЗ включила Україну в першу чергу постачання вакцин в рамках COVAX

Україна буде включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 в рамках ініціативи COVAX.

ВООЗ включила Україну в першу чергу постачання вакцин в рамках COVAX

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреесус на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і разом з UNICEF та іншими організаціями ми співпрацюватимемо, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше.

Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з Covid-19, – сказав він.

Гебреесус заявив, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передання вірусу і рятувати життя, щоб відбудовувати нормальне життя країни.

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Гендиректор ВООЗ також привітав здійснені Україною раніше кроки з протидії Covid-19.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попросила країни Європейського Союзу пожертвувати частину вакцин від Covid-19 Україна.

Вона наголосила, що усі вакцини безпечні та дієві, і їх ретельно перевіряло незалежне європейське агентство.

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