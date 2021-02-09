Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про встановлення 14 травня Днем пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також зазначається, що парламент рекомендує Міністерству культури та інформаційної політики України із залученням Українського інституту національної пам’яті, Національної академії наук України створити список осіб, які ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки голокосту.

Міністерству освіти і науки України рекомендовано проводити тематичні заходи, присвячені цьому дню.

Також Постановою рекомендується МОН України включити відповідні теми до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт.

Відповідну постанову №4479 зареєстрували у Верховній Раді 10 грудня, а прийняли 2 лютого. Серед її ініціаторів депутати від партії Слуга народу Євгенія Кравчук та Микита Потураєв, а також нардепи від Європейської солідарності Володимир В’ятрович, Микола Княжицький та Софія Федина.

У День пам’яті жертв Голокосту президент України Володимир Зеленський закликав українців цінувати історію. За його словами, це важливо, щоб злочини XX століття більше ніколи не повторювалися.