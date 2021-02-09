Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время предложит правительству новую модель адаптивного карантина. Он вступит в действие с середины или конца февраля текущего года.

Об этом во время брифинга Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать уже в середине или в конце февраля. Они будут разделены на несколько зон — три или четыре, и будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, а где следует вводить сразу дополнительные меры, — сказал он.

Ключевым элементом нового адаптивного карантина станет способность системы здравоохранения оказывать необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Также, по словам Ляшко, новое зонирование в первую очередь не будет касаться карантинных ограничений.

— Они (зоны, — Ред.) в первую очередь будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или другим о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в этом конкретном регионе, что может привести к отрицательным результатам, то есть увеличению количества больных и госпитализированных , — объяснил он.

8 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может вернуться к адаптивному карантину. Он будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны, а также по отдельному решению, красной зоны. Премьер отметил, что сейчас в стране есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, но существуют и вспышки.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что общие условия адаптивного карантина в Украине, который правительство намерено ввести до 30 апреля, будут более мягкими.

Источник: Всеукраинской Форум Украина 30