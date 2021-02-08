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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Красную зону будут вводить отдельно: Украина может вернуться к адаптивному карантину

Эпидемическая ситуация в областях с распространением коронавируса разная. Поэтому правительство рассматривает возможность возврата к адаптивному карантину.

карантин в україні

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Адаптивный карантин будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны, — объяснил он.

Премьер отметил, что сейчас в стране есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, но существуют и вспышки. В частности, в течение недели сложная ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировали более 400 больных за сутки.

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Сейчас на территории Украины действует карантин с ограничениями оранжевой зоны. Однако накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что общие условия адаптивного карантина в Украине, который правительство намерено ввести до 30 апреля, будут более мягкими.

По словам министра, главное не допустить коллапса медицинской системы. В то же время премьер надеется, что в этом году удастся победить Covid-19.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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