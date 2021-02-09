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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Нова модель адаптивного карантину в Україні: якою буде і коли збираються впроваджувати

Міністерство охорони здоров’я України найближчим часом запропонує уряду нову модель адаптивного карантину. Він вступить у дію із середини або кінця лютого поточного року.

карантин в Україні

Про це під час брифінгу Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

— Ми запропонуємо уряду новий світлофор зони епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати вже у середині або в кінці лютого. Вони будуть розділені на кілька зон – три або чотири, і показуватимуть чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, де слід запроваджувати відразу додаткові заходи, – сказав він.

Ключовим елементом нового адаптивного карантину стане здатність системи охорони здоров’я надавати необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує.

Також за словами Ляшка, нове зонування в першу чергу не буде стосуватися карантинних обмежень.

— Вони (зони, – Ред.) в першу чергу будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в цьому конкретному регіоні, що може призвести до негативних результатів, тобто збільшення кількості хворих та госпіталізованих, – пояснив він.

8 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна може повернутися до адаптивного карантину. Він складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, а також, за окремим рішенням, червоної зони. Прем’єр зазначив, що наразі в країні є регіони, де рівень захворюваності помірний, але існують і спалахи.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що загальні умови адаптивного карантину в Україні, який уряд має намір ввести до 30 квітня, будуть більш м’якими.

Джерело: Всеукраїнській Форум Україна 30

Фото: Depositphotos

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