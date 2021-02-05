В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые изготавливали и продавали поддельные доллары.

По предварительной информации, в состав группы входили пять жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов подыскивали через личные связи.

Банкноты подделывали таким образом, что устройство для проверки денег не могло распознать фальшивку.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные за продажу фальшивок.











Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков / 3 фотографии

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В декабре прокуратура Киева задержала полицейского, который сбывал фальшивые доллары и гривны.

Оперативники организовали так называемую закупку денег и задержали злоумышленников на продаже 200 тыс. грн и $3,4тыс.