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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков

В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые изготавливали и продавали поддельные доллары.

Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков

По предварительной информации, в состав группы входили пять жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов подыскивали через личные связи.

Банкноты подделывали таким образом, что устройство для проверки денег не могло распознать фальшивку.

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Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные за продажу фальшивок.

  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
  • Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
Изъяли 25 тыс. поддельных купюр: СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков / 3 фотографии

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В декабре прокуратура Киева задержала полицейского, который сбывал фальшивые доллары и гривны.

Оперативники организовали так называемую закупку денег и задержали злоумышленников на продаже 200 тыс. грн и $3,4тыс.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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