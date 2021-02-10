Екс-голову комерційного банку підозрюють у розкраданні понад 22 млн грн

Служба безпеки України повідомила про підозру екс-голові правління одного з комерційних банків у розтраті понад 22 млн грн.
Оперативники спецслужби встановили, що топ-менеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва.
— Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній, – повідомляє прес-служба СБУ.
Дії фігуранта справи завдали вкладникам банку збитків на суму понад 22 млн грн.
Екс-голові банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Наразі прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
СБУ викрила доларових фальшивомонетників
У Київській області затримали групу зловмисників, які виготовляли і продавали підроблені долари. Банкноти підроблювали у такий спосіб, що пристрій для перевірки грошей не міг розпізнати фальшивку.
Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки.