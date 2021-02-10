Служба безпеки України повідомила про підозру екс-голові правління одного з комерційних банків у розтраті понад 22 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що топ-менеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва.

— Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній, – повідомляє прес-служба СБУ.

Дії фігуранта справи завдали вкладникам банку збитків на суму понад 22 млн грн.

Екс-голові банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.







Екс-голову комерційного банку підозрюють у розкраданні понад 22 млн грн / 2 фотографии

Наразі прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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СБУ викрила доларових фальшивомонетників

У Київській області затримали групу зловмисників, які виготовляли і продавали підроблені долари. Банкноти підроблювали у такий спосіб, що пристрій для перевірки грошей не міг розпізнати фальшивку.

Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки.