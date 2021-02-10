Глава СБУ Иван Баканов против сокращения штата спецслужбы на 10 тыс. сотрудников и ликвидации ее медицинского управления, что предусмотрено законопроектом о реформе ведомства.

– Уменьшить количество сотрудников до 17 тыс. в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на госбюджет, – объяснил Баканов.

По его мнению, сокращения нужно проводить поэтапно, например, путем досрочного выхода военных на пенсию на время реформы и ежегодного сокращения вакантных должностей.

Баканов и раньше говорил, что законопроект №3196-д об изменениях в закон О Службе безопасности Украины, принятый Верховной Радой в первом чтении 28 января, нуждается в доработке.

Документ предполагает реформирование деятельности СБУ путем внесения правок в 26 законов и кодексов.