PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Скорочення штату СБУ зараз неможливо: Баканов про реформу спецслужби

Глава СБУ Іван Баканов проти скорочення штату спецслужби на 10 тис. співробітників і ліквідації її медичного управління, що передбачено законопроектом про реформу відомства.

сбу

– Зменшити кількість співробітників до 17 тис. протягом трьох років неможливо. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на держбюджет, – пояснив Баканов.

На його думку, скорочення потрібно проводити поетапно, наприклад, шляхом дострокового виходу військових на пенсію на час реформи і щорічного скорочення вакантних посад.

Читайте
Закон про реформу СБУ потребує суттєвого доопрацювання – Баканов

Баканов і раніше говорив, що законопроект №3196-д про зміни до закону Про Службу безпеки України, ухвалений Верховною Радою в першому читанні 28 січня, потребує доопрацювання.

Документ передбачає реформування діяльності СБУ шляхом внесення правок в 26 законів і кодексів.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка