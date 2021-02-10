Глава СБУ Іван Баканов проти скорочення штату спецслужби на 10 тис. співробітників і ліквідації її медичного управління, що передбачено законопроектом про реформу відомства.

– Зменшити кількість співробітників до 17 тис. протягом трьох років неможливо. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на держбюджет, – пояснив Баканов.

На його думку, скорочення потрібно проводити поетапно, наприклад, шляхом дострокового виходу військових на пенсію на час реформи і щорічного скорочення вакантних посад.

Баканов і раніше говорив, що законопроект №3196-д про зміни до закону Про Службу безпеки України, ухвалений Верховною Радою в першому читанні 28 січня, потребує доопрацювання.

Документ передбачає реформування діяльності СБУ шляхом внесення правок в 26 законів і кодексів.