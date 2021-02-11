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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Іпотека в Україні під 7%: умови програми і хто зможе взяти кредит

Головне завдання доступної іпотеки – розвиток будівництва нового житла. Тому кредити під 7% вирішили запроваджувати паралельно з чинною програмою бізнес-кредитування 5-7-9% за рахунок Фонду розвитку підприємництва.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ключовими маркерами програми є ставка під 7% річних, максимальна сума іпотеки у розмірі 2 млн грн, термін надання кредиту – до 20 років, початковий внесок – 15% вартості.  Також є певна нормативна площа з урахуванням кількості членів сім’ї.

Крім того, міністр нагадав, що скористатися новою програмою передусім зможуть внутрішньо переміщені особи, педагоги, медики, працівники бюджетної сфери, молоді сім’ї, які потребують поліпшення житлових умов, мешканці гуртожитків і аварійних будинків.

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Однак надалі уряд планує відмовитися від категорійності і надати всім громадянам можливість скористатися доступною іпотекою.

Іпотека в Україні

У січні цього року Кабмін затвердив постанову щодо здешевлення іпотечних кредитів з 10% до 7%. Програма почне працювати з 1 березня.

Відтепер Фонд розвитку підприємництва зможе компенсувати відсоткову ставку за іпотечними кредитами до 7%. Але це стосуватиметься лише тих кредитів, які громадяни беруть у гривні, і на житло, побудоване не раніше 2015 року.

Джерело: УНІАН

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