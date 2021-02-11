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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

В Раде зарегистрировали постановление о лишении аккредитации журналистов трех каналов

В Верховной Раде Украины предлагают временно лишить аккредитации журналистов и операторов телеканалов Zik, 112 Украина и NewsOne, на которые накануне были наложены санкции. Соответствующий проект постановления №5057 зарегистрировали в парламенте.

санкції проти телеканалів, журналісти, мікрофон

Инициаторами проекта стали депутаты политических фракции Голос и Европейская Солидарность.

Среди них, в частности, Ирина Фриз, Ирина Геращенко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин и другие. Сейчас документ передан на рассмотрение руководству.

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Зеленский ввел санкции против каналов 112, Newsone и Zik

Санкции против телеканалов — отношение украинцев

О блокировании телеканалов Zik, 112 Украина и NewsOne стало известно 2 февраля — указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Предварительно решение было принято Советом национальной безопасности и обороны.

Почти половина украинцев поддержала санкции против телеканалов, а 41% жителей высказались против. В то же время более 70% граждан Украины выступают за санкции против физических и юридических лиц.

Фото: Depositphotos

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