У Верховній Раді України пропонують тимчасово позбавити акредитації журналістів та операторів телеканалів Zik, 112 Україна та NewsOne, на які напередодні було накладено санкції. Відповідний проект постанови №5057 зареєстрували у парламенті.

Ініціаторами проекту стали депутати політичних фракції Голос та Європейська Солідарність.

Серед них зокрема Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин та інші. Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Санкції проти телеканалів – ставлення українців

Про блокування телеканалів Zik, 112 Україна та NewsOne стало відомо 2 лютого – указ підписав президент України Володимир Зеленський. Попередньо рішення було ухвалено Радою національної безпеки та оборони.

Майже половина українців підтримала санкції проти телеканалів, а 41% жителів висловилися проти. Водночас понад 70% громадян України виступають за санкції проти фізичних та юридичних осіб.