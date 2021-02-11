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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский с послами G7 прибыл на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область.

Зеленський_Донбас

Вместе с главой государства на Донбасс отправились послы стран Большой семерки – Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, представители иностранных государств хотят убедиться, что Украина выполняет все обязательства переговорного процесса.

На передовой президент Украины вместе с послами Большой семерки ознакомится с ситуацией и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Сутки на Донбассе

Семь нарушений режима прекращения огня зафиксировали за сутки на Донбассе. Вблизи населенного пункта Пески 10 февраля снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского военного, его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, враг обстрелял позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Водяное и Южное. В районе города Золотое боевики сбросили осколочную гранату и применили беспилотник. Украинские воины также открывали огонь.

Источник: Офис президента, Андрей Ермак

Фото: Офис президента

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