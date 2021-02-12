Министерство образования и науки Украины рекомендует организовать дистанционное обучение из-за сложных погодных условий и снижения температуры.

Об этом говорится в письме МОН к руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

— Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д., — говорится в письме Министерства.

Также в министерстве напомнили, что при чрезвычайных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях основатели учебного заведения могут самостоятельно принимать решение о временной остановке обучения учащихся.

Из-за снегопадов в Киеве закрыли школы и детсады

Из-за ухудшения погодных условий и увеличения количества осадков в Киеве на два дня закрыли школы и детские сады.

Соответствующее решение приняли из-за огромного количества осадков в последние несколько дней, а также, чтобы разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог.