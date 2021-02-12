PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Через сильні морози: Міносвіти рекомендує перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати дистанційне навчання через складні погодні умови та зниження температури.

Дистанционное обучение

Про це йдеться у листі МОН до керівників департаментів освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

— Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо, – зазначено в листі Міністерства.

Також у міністерстві нагадали, що при надзвичайних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях засновники закладу освіти можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасову зупинку навчання учнів.

Читайте
Школи закриті, міста стоять: четвертий день снігопадів і прогноз погоди в Україні

Через снігопади в Києві закрили школи та дитсадки

Через погіршення погодних умов та збільшення кількості опадів у Києві на два дні закрили школи та дитячі садочки.

Відповідне рішення ухвалили через величезну кількість опадів в останні кілька днів, а також, щоб розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг.

Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка