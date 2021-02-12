— Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо, – зазначено в листі Міністерства.

Також у міністерстві нагадали, що при надзвичайних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях засновники закладу освіти можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасову зупинку навчання учнів.

Через снігопади в Києві закрили школи та дитсадки

Через погіршення погодних умов та збільшення кількості опадів у Києві на два дні закрили школи та дитячі садочки.

Відповідне рішення ухвалили через величезну кількість опадів в останні кілька днів, а також, щоб розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг.