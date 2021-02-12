В Украине не будут заставлять граждан вакцинировать от коронавируса принудительно.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время шоу Свобода слова Савика Шустера.

Министр отметил, что в украинском законодательстве принудительные прививки против коронавируса не предусмотрены. По его словам, это вопрос морали.

— Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать, — заявил Степанов.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже после 15 февраля должна начаться вакцинация против коронавируса.

Сейчас страна ожидает первые партии вакцин.

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