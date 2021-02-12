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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Чи будуть українців вакцинувати примусово – відповідь МОЗ

В Україні не будуть змушувати громадян вакцинуватися від коронавірусу примусово.

Степанов

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Міністр зазначив, що в українському законодавстві примусові щеплення проти коронавірусу не передбачені. За його словами, це питання моралі.

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– Якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто вона на своїй роботі багато контактує, вона, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це чисто моральні речі, які треба використовувати, – заявив Степанов.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні уже після 15 лютого має розпочатися вакцинація проти коронавірусу.

Нині країна очікує на перші партії вакцин.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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