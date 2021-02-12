Поставщику газа ООО Смарт Газ Систем аннулировали лицензию. Соответствующую санкцию Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно газопоставщика в Украине применила впервые.

Решение было принято во время очередного заседания НКРЭКУ 12 февраля. Причиной лишения лицензии стали системные нарушения Смарт Газ Систем требований законодательства и лицензионных условий по поставке природного газа.

По результатам внеплановой проверки было установлено, что газопоставщик без получения заявлений-присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа.

— На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми. В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий, — отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Эта компания осуществляла поставки газа преимущественно для населения города Мелитополь и соседних населенных пунктов.

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Если до 1 марта 2021 года соответствующие потребители не успеют выбрать нового поставщика газа, то автоматически перейдут на обслуживание к поставщику последней надежды (НАК Нафтогаз Украины).

НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа

19 января стало известно, что Национальная комиссия одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение для 14 облгазов.

Снижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

Источник: НКРЭКУ