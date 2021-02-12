Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, за яких умов народного депутата позбавлятимуть мандата.

За словами Разумкова, неперсональне голосування є кримінальним злочином, тому якщо суд визнає винним у цьому правопорушенні народного депутата, то він автоматично втратить свої повноваження.

— Кнопкодавство – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде ухвалено у межах чинного Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично, – зауважив спікер парламенту.

Також він додав, що Верховна Рада комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і наразі вже є перші рішення.

— Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключені від системи Рада.

Водночас Разумков висловив надію, що найближчим часом вдасться прив’язати картку депутата до конкретного місця, що дозволить побачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп.

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12 лютого народному депутату вперше повідомили підозру за кнопкодавство.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підозрюваний неодноразово голосував за допомогою особистої картки іншого депутата за його відсутності під час розгляду поправок до законопроекту про обіг земель сільського господарства.

Підозрюваного викликали до Офісу генерального прокурора, але той не з’явився з невідомих причин.