Народному депутату Верховної Ради вперше повідомлено про підозру за кнопкодавство.

Кнопкодавство – це голосування за іншого депутата, відсутнього на засіданні.

Підозрюваний неодноразово голосував за допомогою особистої картки іншого депутата за його відсутності під час розгляду поправок до законопроекту про обіг земель сільського господарства, повідомила на особистій сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

11 лютого підозрюваного викликали Офіс генерального прокурора, але той не з’явився з невідомих причин. Підозру в письмовому вигляді надіслано за місцем проживання і роботи депутата, а також на адресу електронної пошти.

Це перше в Україні притягнення до відповідальності за за ч. 2 ст. 364.

Кримінальна відповідальність за кнопкодавство – важливий запобіжник, яким треба активно користуватися. Закони повинні ухвалюватися без порушення закону, – зазначила генпрокурор.

Боротьба із кнопкодавством у Верховній Раді

Для протидії цьому ганебному явищу у залі засідань встановлено додаткові камери відеоспостереження, відключено всі вільні місця, з яких могли також проголосувати депутати.

Кримінальне покарання за цей злочин передбачає штраф у розмірі 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

Джерело: Ірина Венедіктова