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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Польоти над Хрещатиком і парад на Дніпрі: Міноборони готується до Дня незалежності

До параду в День незалежності України планують залучити 4 тис. учасників, оркестр із 1 тис. музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад півсотні літальних апаратів.

Польоти над Хрещатиком і парад на Дніпрі: Міноборони готується до Дня незалежності

За попереднім задумом, 24 серпня українці побачать 27 парадних розрахунків, із яких 19 формуватимуть представники Збройних Сил України, ще вісім –  інші представники сектору безпеки та оборони. Вони мають пройти новим стройовим кроком.

Міноборони продемонструє новітні розробки – реактивну систему залпового вогню Вільха, Нептун, оперативно-тактичну ракетну зброю Гром тощо, а також безпілотник Байрактар.

На Михайлівській площі Києва розгорнуть виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Над Хрещатиком пролетить повітряна колона, а також пройдуть кінний та кінологічний підрозділи.

В Одесі демонстраційні заходи проведуть Військово-морські сили. На свято запросять представників флотів держав-партнерів.

А в Києві хочуть провести річковий військовий парад на Дніпрі.

На цьогорічний парад планують запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки.

Підготовку й тренування до параду підрозділи Збройних Сил України розпочнуть уже наприкінці лютого.

Сюрприз до Дня незалежності 2021

7 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що його відомство готує сюрприз до Дня незалежності 2021.

До України привезуть дещо, що є за кордоном. Якщо сюрприз вдасться, говорить Кулеба, то вважатиме, що не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці незалежності країни.

Джерело: Міноборони

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