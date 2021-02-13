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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Про перегляд програми не домовилися: місія МВФ в Україні завершила роботу

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by.

МВФ

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

– Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть, – йдеться в його заяві.

У період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми.

Зокрема, обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, а також заходи, спрямовані на зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі.

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Серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідно також ухвалити вже внесені до Верховної Ради нові поправки до закону про Нацбанк, а також велика ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту Covid-фонду.

На думку експертів, під час вирішення частини цих питань наступна місія з першого перегляду програми Stand-by може відвідати Україну орієнтовно в квітні-травні.

Програма МВФ

У червні минулого року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 18-місячну програму кредитування з підтримки економіки України Stand-by.

Вона була розрахована на $5 млрд. Після негайного виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди.

На початку лютого голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що за 2021 рік Україна очікує отримати від МВФ три транші по $0,72 млрд на загальну суму приблизно $2,2 млрд. На решту грошей чекають вже наступного року.

Фото: Dreamstime

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