Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою з 14 до 15 лютого відвідає Об’єднані Арабські Емірати.

Глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Володимир Зеленський хоче обговорити питання двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів в ОАЕ президент України має намір підписати низку двосторонніх документів.

Перша леді України зустрінеться з міністром культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери тощо.

Візит Зеленського та послів G7 на Донбас

11 лютого відбувся візит Володимира Зеленського та послів G7 на Донбас.

Посли Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Швеції та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін мали намір перевірити, як Україна виконує зобов’язання переговорного процесу.