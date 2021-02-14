Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс, где 14 февраля погибли трое военных.

На месте трагедии уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

— Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе, — подчеркнул Зеленский и выразил соболезнования родным и близким бойцов.

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Предварительно известно, что около 10.00 в районе Новолуганского во время смены на огневых позициях трое военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Среди погибших: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.